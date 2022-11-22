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مؤثر.. شاهد ماذا قال أمير الحدود الشمالية لشقيقين مصابين بالشلل في طريف
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مؤثر.. شاهد ماذا قال أمير الحدود الشمالية لشقيقين مصابين بالشلل في طريف

مؤثر.. شاهد ماذا قال أمير الحدود الشمالية لشقيقين مصابين بالشلل في طريف

مؤثر.. شاهد ماذا قال أمير الحدود الشمالية لشقيقين مصابين بالشلل في طريف
٠٩:١٦:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبثته قناة الإخبارية، حديث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مع الشقيقين اللذين يعانيان من الشلل الدماغي في طريف.

الأمير فيصل: سوف يتم توفير كافة متطلباتهم العلاجية

وخلال الفيديو المتداول رق الأمير وتلطف معهما بالقول، سائلًا عن حالهما وأحلامهما وتطلعاتهما، مطمئنًا إياهم أنه لا بأس عليهم وأنه سوف يتم توفير كافة متطلباتهم العلاجية في أسرع وقت.

توجيه عاجل باستكمال علاج الشقيقين

ووجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الشؤون الصحية بالمنطقة باستكمال علاج الشقيقين اللذين يعانيان من الشلل الدماغي.

والشابان هما: هاشم بن صالح الشريف 16 سنة، الذي يعاني من متلازمة هليير، وشلل دماغي وشلل كامل، ويعيش على الأكسجين، وشقيقته فاطمة بنت صالح الشريف 8 سنوات، التي تعاني من شلل دماغي وتسبب لها بشلل نصفي.

كما وجه سموِّه خلال زيارة إلى منزلهما في محافظة طريف، أمس، باستكمال علاج الشقيقين في أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة في علاج حالتيهما وتقديم كل الرعاية لهما؛ لضمان تحسن حالتهما الصحية.

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الكلمات الدلالية:
أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد شلل الدماغ طريف

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