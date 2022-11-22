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اليوم وغدًا.. 11 منطقة على موعد مع الحالة المطرية الخامسة
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اليوم وغدًا.. 11 منطقة على موعد مع الحالة المطرية الخامسة

اليوم وغدًا.. 11 منطقة على موعد مع الحالة المطرية الخامسة

اليوم وغدًا.. 11 منطقة على موعد مع الحالة المطرية الخامسة
٠٨:٣١:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة مصحوبة برياح باردة على مدار اليوم، وتكون ذروتها – بمشيئة الله تعالى – غدًا الأربعاء.

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الحالة المطرية الخامسة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة الممطرة المتوقعة، والخامسة لوسم 1444هـ يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية، وأن نطاق تأثيرها مناطق مكة وجدة والمدينة وحائل وتبوك والشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان والقصيم والكويت وشمال الشرقية، وأن قوتها تكون على مناطق مكة فالمدينة فالشمالية مصحوبة برياح نشطة باردة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 5 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال – بمشيئة الله تعالى – مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 5 مناطق

 

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