بالفيديو.. «الخثلان» يوضح خطورة التساهل في التواصل مع النساء

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن التساهل في التواصل مع النساء أمر خطير يجب البعد عنه.

الخثلان: أنصح بعدم التساهل في التواصل مع النساء

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أنه ينصح بعدم التساهل في التواصل مع النساء، لأن ذلك من مواطن الفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».

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وأضاف أنه على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يفتح على نفسه باب فتنة، وأن الله تعالى ذكر لنا المنهج في هذا فقال: «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا»، فلم يأمر الله تعالى بالخشونة من المرأة إلى الرجل، ولكن تقول قولًا معروفًا دون أن تخضع بالقول، وهكذا الرجل في تعامله مع المرأة يكون تعاملًا باعتدال، لا فيه خشونة ولا فيه لين وخضوع يفتحان عليه بابًا من الفتن.

على المسلم أن يحذر الوقوع في الفتن

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس يقعون في هذا الأمر الذي ربما يفتح عليهم باب فتنة عظيمة، ليس فقط في تعبير الرؤى والفتوى ولكن في جميع المجالات الحديث مع النساء موضع فتنة، وعلى المسلم أن يكون حذرًا من أن يقع في مزالق هذه الفتن، ويسال الله تعالى دائمًا الثبات وأن يعذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن.