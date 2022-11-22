تنبيه مهم من حساب المواطن: يجب تقديم اعتراض فورًا في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، في حال كانت الأهلية للتابع “غير مؤهل”.

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المستفيدين يسأل عن سبب عدم أهلية زوجته للحصول على الدعم.

ورد الحساب عليه قائلا: “في حال كانت حالة الأهلية للتابع “غير مؤهل” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

والاثنين، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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