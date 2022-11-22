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«البيئة»: إطلاق مختبر فحص سلامة المنتجات بسوق الخضار في المدينة قريبًا
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«البيئة»: إطلاق مختبر فحص سلامة المنتجات بسوق الخضار في المدينة قريبًا

«البيئة»: إطلاق مختبر فحص سلامة المنتجات بسوق الخضار في المدينة قريبًا

«البيئة»: إطلاق مختبر فحص سلامة المنتجات بسوق الخضار في المدينة قريبًا
٠٨:٠١:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أنه أنهى استعداداته لإطلاق مختبر فحص جودة وسلامة المنتجات الزراعية في سوق الخضار والفواكه بالمدينة.

ووفق صحيفة “عكاظ”، قال مدير عام الفرع المهندس أيمن السيد، إنه وقف على تجهيزات المختبر للتأكد من جاهزيته.

وأضاف أن المختبر الذي سيمارس العمل به خلال الفترة القادمة سيسهم في مراقبة المنتجات الزراعية وتعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء.

مختبر فحص سلامة المنتجات بسوق الخضار في المدينة

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الفرع على تعزيز الأمن الغذائي والتأكد من سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية قبل وصولها إلى المستهلك، وذلك بالكشف المبكر عن وجود بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية باستخدام أحدث الأجهزة عالية الدقة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر بوزارة البيئة أن سوق الخضار والفواكه بالمدينة المنورة لايزال يفتقد مختبر فحص جودة للتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه وخلوها من الملوثات الكيميائية ومتبقيات المبيدات.

وأوضحت المصادر أن عدم وجود مختبر بفرع وزارة البيئة بالمدينة المنورة، استدعى الاستعانة بمختبرات الوزارة بالرياض، ما يستلزم وقتًا طويلاً لحين صدور نتائج التحليل.

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