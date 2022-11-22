عدد صادم للمواطنين الذين تقدموا باستقالاتهم خلال 6 أشهر فقط

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير حكومية، أن نحو 89 ألف مواطن ومواطنة تقدموا باستقالاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، وتعادل نسبتهم أكثر من 58% من إجمالي عدد الموظفين المواطنين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن توقفت اشتراكاتهم خلال الفترة الماضية.

وبحسب “عكاظ”، فإن إجمالي من تركوا أعمالهم بلغ 153347 سعودياً وسعودية، وذلك لـ19 سبباً، كان نصيب الأسد منها بسبب «الاستقالة».

أسباب ترك العمل

وكان السبب الثاني في ترك المواطنين لوظائفهم يعود إلى «انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل»، ويتجاوز عددهم 15 ألف مواطن ومواطنة، وتبلغ نسبتهم 10% من إجمالي المشتركين.

وكان السبب الثالث يعود إلى «فسخ العقد بموجب فترة التجربة والتدريب»، وبلغ عددهم نحو 14 ألف موظف وموظفة تمثل نسبتهم 9.28%.

ويبلغ عدد الرجال ممن تركوا أعمالهم في النصف الأول من العام الحالي نحو 81 ألف سعودي، فيما يبلغ عدد السيدات السعوديات نحو 72 ألف امرأة.

ورغم ارتفاع عدد الرجال المغادرين لأعمالهم مقارنة بالنساء، إلا أن أسباب توقف النساء عن العمل تعود إلى انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين.

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