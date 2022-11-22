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«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 5 مناطق

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 5 مناطق

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 5 مناطق
٠٧:٢٧:١٠ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال – بمشيئة الله تعالى – مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار رعدية الأرصاد جازان حالة الطقس عسير مكة المكرمة

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