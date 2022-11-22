من خلال هذه الأعراض.. اكتشف النوبة القلبية قبل أشهر من حدوثها

تواصل – فريق التحرير

كشف الطبيب العالمي، جيان شو، أن هناك علامات خفية يمكن اكتشافها قبل شهور أو حتى فترة أطول، من وقوع النوبة القلبية.

أعراض النوبة القلبية

وأوضح أن “غالبية” النوبات القلبية تظهر “أعراضًا نموذجية إلى حد ما”، وتشمل هذه الأعراض مايلي:

-الذبحة الصدرية (ألم في الصدر).

-خفقان القلب.

-ضيق التنفس

-التعرق البارد.

وأضاف أنه قد يكون هناك ستة “أعراض غير نمطية” أخرى للحدث المميت وتشمل:

-التعب.

-الشعور الغامض بعدم الارتياح.

-الانزعاج المبهم.

-آلام البطن.

-آلام الظهر.

-الانخفاض العام في القدرة على التحمل.

وأوضح أن بعض الأشخاص يكون لديهم عدد من هذه المجموعات من الأعراض منذ “شهور” أو “حتى قبل النوبة القلبية بفترة أطول”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وتحدث النوبات القلبية عندما يتوقف الدم الذي يغذي القلب “فجأة”، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

لكن الأعراض قد تحدث قبل فترة طويلة من الانسداد المفاجئ لأن النوبات القلبية غالبًا – ولكن ليس دائما – يسبقها مرض الشريان التاجي.

وفي هذه الحالة، يضيق الشريان بمرور الوقت. وعندما يضيق الشريان إلى أكثر من 70%، ستبدأ الأعراض التحذيرية في الظهور في وقت مبكر، خاصة مع المجهود البدني.

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