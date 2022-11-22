على الطرق السريعة بحائل والجوف.. توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله.

وتشمل الحالة، تكون ضباب كثيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من الحدود الشمالية وحائل والجوف، لاسيما على الطرق السريعة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله، أن تستمر الحالة الجوية على المناطق الثلاث حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.

وينصح الخبراء قائدي المركبات بأهمية تهدئة السرعة أثناء القيادة في حالات الضباب الكثيف أو نشاط موجات الغبار.

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