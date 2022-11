سقوط مدو ٍ فوق منزل.. مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة بهذه الدولة

تواصل- وكالات:

لقي ستة أشخاص وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين مصرعهم أثر تحطم طائرة فوق حي سكني في مدينة ” ميديين” غرب كولومبيا.

وأفادت السلطات الكولومبية أن الطائرة اقلعت من مطار أولايا هيريرا صباحا في مدنية ” ميديين” متجهة إلى بلدية ” بيتزارو” في مقاطعة تشوكو المجاورة.

وأبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف.

وأشارت السلطات إلى أنه لم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات .

Copper Mountain Aviation Cessna C208 Grand Caravan (N2069B, built 2021) crashed and burned near Harvey Field (S43), Snohomish County, WA. Both pilots who took off in Renton ~70 min earlier did not survive. @JeremyHarrisTV https://t.co/1xIH9Q1RbO pic.twitter.com/4TdHpDITr6

— JACDEC (@JacdecNew) November 18, 2022