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سقوط مدو ٍ فوق منزل.. مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة بهذه الدولة
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سقوط مدو ٍ فوق منزل.. مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة بهذه الدولة

سقوط مدو ٍ فوق منزل.. مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة بهذه الدولة

سقوط مدو ٍ فوق منزل.. مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة بهذه الدولة
٠٢:٤٥:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

لقي ستة أشخاص وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين مصرعهم أثر تحطم طائرة فوق حي سكني في مدينة ” ميديين” غرب كولومبيا.

وأفادت السلطات الكولومبية أن الطائرة اقلعت من مطار أولايا هيريرا صباحا في مدنية ” ميديين” متجهة إلى بلدية ” بيتزارو” في مقاطعة تشوكو المجاورة.

وأبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف.

وأشارت السلطات إلى أنه لم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات .

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الكلمات الدلالية:
تحطم طائرة حي سكني كولومبيا مصرع 8 أشخاص

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