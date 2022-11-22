فيسبوك لن يبقى مجانا للأبد.. زوكربيرج يغير سياساته

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فاجأ مارك زوكربيرج متابعي تطبيقي “واتس آب” و”ماسنجر”، سيقودان الموجة التالية من المبيعات وتحقيق الدخل في الشركة، وليس مشاريع “ميتافيرس”.

خسارة ميتا خلال الشهور الأخيرة

وجاء تصريح زوكربيرج مع تزايد شكوك المستثمرين حول مدى قدرة مشاريع شركة “ميتا” في عالم “ميتافيرس” على تحقيق الأرباح في السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة 52% إلى 4.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022.

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تراجع أرباح ميتا سنويا

سجلت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مع ركود في عدد مستخدمي منصاتها خلال نهاية العام، في نتيجة غير مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.

وفقدت فيسبوك حوالي مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر (1.929 مليار مستخدم نهاية ديسمبر).

وأظهرت النتائج المالية أن «ميتا» حققت أرباحا صافيةً بـ10.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 8 % عن الفترة عينها من العام السابق.

وخيبت الشركة آمال المستثمرين، إذ هبط اسمها أكثر من 22 % خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك الأربعاء.