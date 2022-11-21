أسد يهاجم شابا بشراسة (فيديو متداول)

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أظهر مقطع فيديو، هجوما شرسا من قبل أنثى أسد، على شاب في منطقة مغلقة، دون أن يتمكن أحد من إنقاذه، وقد تجمع حوله قرابة 10 أشخاص.

أنثى أسد ضارية

وتفاعل رواد ومتابعو تويتر مع الفيديو الذي بين أن أنثى أسد وقفت في مواجهة شاب في منطقة مغلقة، وفجأة هجمت عليه وأمسكت به ولم تفلته.

وحاول أحد الواقفين إشغال الأسد عن فريسته بضربه بشئ يشبه عكازا، لكنه لم يفلح.

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طفلة سودانية ضحية أسد في حديقة حيوان

وتهاجم الأسود عندما تشعر بالخطر، وفي مايو الماضي، تعرضت طفلة سودانية إلى هجوم قاتل من أسد، أودى بحياتها داخل حديقة حيوان تابعة لشرطة حماية الحياة البرية بمدينة الدندر بولاية سنار، التي تبعد 400 كلم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.



وحسب “العربية نت”، فإن الطفلة 10 أعوام رافقت أسرتها التي تسكن مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق لقضاء عطلة عيد الفطر بالدندر، وذهبوا إلى الحديقة لقضاء للتنزه قبل العودة إلى ديارهم مرة أخرى.

وأوضحت أن الأسد غافل حراس الحديقة، وهاجم الطفلة بشراسة بعدما أدخلت رأسها إلى عرينه بدافع الفضول، مما سبب لها إصابات مميتة، وحاول والداها سحبها، لكن بلا جدوى.