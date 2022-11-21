بشكل مفاجئ.. حذف جميع منشورات حساب أبل على تويتر

تواصل – فريق التحرير:

تفاجأ مستخدمو هواتف آبل ومتابعو حساب الشركة على “تويتر”، بحذف جميع المنشورات والتغريدات بشكل مفاجئ وغير متوقع.

وقام حساب شركة Apple على تويتر بحذف جميع منشوراته من المنصة، وكان الحساب قد تأسس في 2011 ويتابعه 8.7 مليون مستخدم لكن وبشكل مفاجئ اختفت جميع المنشورات من الصفحة.

وكان الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة Twitter قد انتقد الأسبوع الماضي رسوم الـ30% التي تفرضها Apple على مطوري التطبيقات ووصفها بـ “ضرائب خفية على الإنترنت”.

يذكر أن إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، تراجع في وقت ساق، عن قرار إغلاق جميع مكاتبها ومنع دخول الموظفين، ودعا المهندسين المتخصصين في البرمجة للعود فورا.

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وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن ماسك أرسل مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الموزعة على نطاق واسع والتي تم إرسالها صباح الجمعة والتي دعا خلالها أي أي شخص يعمل على البرمجة إلى إبلاغ المقر الرئيسي لموقع تويتر.

وأضافت أن ماسك طلب أيضا من الموظفين إرسال تقرير عن أفضل رمز برمجي عملوا عليه في الأشهر الستة الماضية.

وقال ماسك، وفق الوكالة، إنه يدعو المهندسين إلى الاجتماع به في المكتب من أجل إجراء “مقابلات فنية قصيرة” من شأنها مساعدته على “فهم أفضل لتقنيات تويتر”.

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وكانت شركة «تويتر» أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من إيلون ماسك.

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع دخول جميع الموظفين، ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف المالك الجديد للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات. وتم إغلاق مكاتب «تويتر» فجأة يوم الخميس حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

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