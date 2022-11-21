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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر بالمملكة

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر بالمملكة

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر بالمملكة
٠٢:٣٢:٥٠ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 22 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:41 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:09 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:17

المدينة – 5:21

الرياض – 4:53

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:07

المدينة – 12:08

الرياض – 11:40

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:16

المدينة – 3:12

الرياض – 2:44

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:38

المدينة – 5:33

الرياض – 5:05

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:08

المدينة –  7:03

الرياض – 6:35

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الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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