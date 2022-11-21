«وأحبّ الحديث إلىّ أصدقه».. أخبار كاذبة صاحبت كأس العالم في قطر

تواصل – فريق التحرير:

حثت الشريعة الإسلامية على الصدق، حيث قال النبي ﷺ: “إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة”.

وحذر النبي ﷺ من الكذب، وقال: “إياكم والكذب، فإنَّ الكذب يهدي إلى الفُجُور، وإنَّ الفُجُور يهدي إلى النَّار”.. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ” وأحبّ الحديث إليّ أصدقه”.

وتزامنا مع بداية فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، انتشرت بعض الشائعات والأكاذيب، رصدها موقع متخصص في التحقق من الأخبار الكاذبة، وأبرزها:

دخول الممثل مورجان فريمان الإسلام

تداولت حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ادعاءً مفاده أن الممثل الأمريكي مورجان فريمان، أعلن إسلامه بعد تقديمه حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، يوم 20 من نوفمبر الجاري.

وبعد التحقق من الادّعاء المتداول تبين أنه زائف، حيث لم يعلن مورجان فريمان عن اعتناقه الإسلام، ولم ينشر الخبر في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم ينشره أي مصدر إخباري موثوق.

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مشروبات كحولية في ملاعب كأس العالم

تداولت حسابات وصفحات صورة قال متداولوها إنها حديثة لمشجعين أدخلوا عبوات مشروبات كحولية عبر وضع غطاء عبوة كوكاكولا، لدى دخولهم إلى ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، بعد صدور قرار بمنع الكحول داخل الملاعب خلال البطولة.

أكد أن الصورة قديمة، ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي، في شهر يونيو الفائت، وليست لمشجعين استطاعوا إدخال المشروبات الكحولية إلى ملاعب كأس العالم 2022 في قطر بعد منعها.