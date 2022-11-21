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إنقاذ مواطن سقطت مركبته في بئر بخميس مشيط

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إنقاذ مواطن سقطت مركبته في بئر بخميس مشيط

إنقاذ مواطن سقطت مركبته في بئر بخميس مشيط

إنقاذ مواطن سقطت مركبته في بئر بخميس مشيط
٠١:١٤:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت عناصر الدفاع المدني بخميس مشيط من إنقاذ شخص، سقطت مركبته في بئر.

وأورد الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه جرى إنقاذ الشخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

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تحذير الدفاع المدني

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، أمس، إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

ونبهت المديرية إلى عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

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