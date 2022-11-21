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فتح التقديم للتوظيف في أحد مشاريع أرامكو.. الرابط والتفاصيل

فتح التقديم للتوظيف في أحد مشاريع أرامكو.. الرابط والتفاصيل

فتح التقديم للتوظيف في أحد مشاريع أرامكو.. الرابط والتفاصيل
٠١:١٨:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات – إحدى مشاريع أرامكو-، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس تكلفة:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: أساسي: درجة بكالوريوس العلوم في أي تخصصات هندسية أو ما يعادلها.

الشهادة:  مستشار تكاليف معتمد ، مهندس تكلفة معتمد (CCP) ، أو محاسب إداري معتمد.

مهندس مشروع:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: أساسي: درجة بكالوريوس العلوم في أي تخصصات هندسية أو ما يعادلها.

سنوات الخبرة: 8.

مهندس مواد أول:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: أساسي: درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية.

شهادة: غير متاح.

عن صدارة:

تأسست شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) في أكتوبر 2011م، كمشروع مشترك بين شركة أرامكو وشركة داو كيميكال الأميركية (داو).

ويمثل مشروع صدارة تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً. كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار أمريكي).

طريقة التقديم:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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