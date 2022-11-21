تغيير النظام الغذائي يقي من سرطان القولون

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أجرى باحثون من مركز روجيل للسرطان التابع لجامعة ميشيجن بالولايات المتحدة الأميركية، دراسة علمية، توصلت إلى أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يكون مفتاحًا لتحسين علاج سرطان القولون.

تجويع الخلايا السرطانية

أفاد الباحثون أن الدراسة تعتمد على ما يسمى بتجويع الخلايا السرطانية، حيث تحتاج الخلايا السرطانية إلى العناصر الغذائية للبقاء والنمو، ويُطلق على أحد أهم جزيئات استشعار المغذيات في الخلية mTORC1.

ويطلق عليه أيضاً اسم المنظم الرئيس لنمو الخلايا، فهو يسمح للخلايا بمعرفة العناصر الغذائية المختلفة وبالتالي النمو والتكاثر.

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الحد من الأحماض الأمينية

وأكد الباحثون أن الحد من الأحماض الأمينية يمنع السرطان من النمو ويؤدي إلى زيادة موت الخلايا السرطانية، كما نظروا في خزعات الأنسجة من مرضى سرطان القولون.

توجيه العلاج للمرضى

ويقول الدكتور سولانكي، كبير الباحثين إن هذا يمكن أن يوفر فرصة لتوجيه العلاج للمرضى الذين يعانون من هذه العلامة.

وأضاف: “النظام الغذائي المنخفض البروتين لن يكون علاجًا قائمًا بذاته، يجب أن يقترن بشيء آخر، مثل العلاج الكيميائي”.