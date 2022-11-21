انطلاق تمرين «ميدوزا – 12» بمشاركة القوات البحرية في مصر

تواصل – واس:

انطلق في جمهورية مصر العربية، تمرين “ميدوزا – 12″، بمشاركة القوات البحرية الملكية ممثلة في سفينة جلالة الملك “الجبيل” وقوات من مشاة البحرية ووحدات من الأمن البحرية الخاصة.

زيارة سفينة جلالة الملك “الجبيل”

وقام معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوه بزيارة سفينة جلالة الملك “الجبيل”، واستمع معاليه إلى إيجاز عن السفينة وقدراتها القتالية البحرية المختلفة.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات البحرية الملكية، قوات من الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، واليونان، وقبرص.

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تبادل الخبرات بين الدول المشاركة

ويهدف التمرين الذي يستمر عدة أيام إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المدرجة مع القوات من الدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ مختلف المهام.