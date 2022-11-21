الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
واتساب يتيح ميزة تحويل الدردشات والصور إلى جهات الاتصال (فيديو)
ما يحدث الآن مجرد مقدمات فقط.. ماذا سيحدث في النصف الشمالي من المملكة؟
«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)
«الصحة العالمية»: 300 عالم يفحصون مسببات وباء دولي خطير
أخصائية نفسية تحذر من التناقض في التربية.. يشتت ويربك الأبناء
ربط محطة قطار الحرمين بخدمة نقل الحافلات بجدة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

واتساب يتيح ميزة تحويل الدردشات والصور إلى جهات الاتصال (فيديو)

واتساب يتيح ميزة تحويل الدردشات والصور إلى جهات الاتصال (فيديو)

واتساب يتيح ميزة تحويل الدردشات والصور إلى جهات الاتصال (فيديو)
١٢:٣١:١٩ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن ميزة جديدة في تطبيق التواصل الفوري الأكثر استخدام في العالم “الواتساب”.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، واتساب أضاف ميزة جديدة سهلت من عملية تحويل الدردشات إلى جهات اتصالك.

وأضاف في السابق لم تكن هذه الميزة متاحة، وحاليا بالإمكان يمكن تحويل الصورة مع الكلام والدرشات لجهات الدردشات وتحويلها للإرسال لجهات الاتصال بسهولة.

اقرأ أيضاً:

«الحربي» يحذر من عمليات تهكير واختراق في الواتساب

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات تهكير واختراق في تطبيق التواصل الفوري الواتساب”.

وقال الحربي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحذر ينشط حالياً هكرز ينشرون روابط مزوره تدعي انها لقروبات واتساب ومجرد الدخول لها وإدخال بياناتك يتم اختراق حسابك ونشر الرابط من حسابك واختراق جهات اتصالك”.

 

اقرأ أيضاً:

طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الدردشات تطبيق واتساب جهات الاتصال سالم الحربي واتساب

مواد ذات صلة

المزيد
جوجل كروم يحذر: هذه النوعية من مواقع الويب غير آمنة

جوجل كروم يحذر: هذه النوعية من مواقع الويب غير آمنة

٠٢:١٥ ص، السبت، ٢٨ يوليو ٢٠١٨
استدعاء مليون جهاز سامسونج «نوت 7» في أمريكا

استدعاء مليون جهاز سامسونج «نوت 7» في أمريكا

٠٥:١٧ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠١٦
رسمياً.. «فيسبوك» يطلق خدمة «السوق» للبيع والشراء

رسمياً.. «فيسبوك» يطلق خدمة «السوق» للبيع والشراء

٠٨:٣٣ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
رسمياً.. هواوي تعلن عن هاتفيها الذكيين

رسمياً.. هواوي تعلن عن هاتفيها الذكيين

٠٣:٤٤ م، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *