الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ما يحدث الآن مجرد مقدمات فقط.. ماذا سيحدث في النصف الشمالي من المملكة؟
«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)
«الصحة العالمية»: 300 عالم يفحصون مسببات وباء دولي خطير
أخصائية نفسية تحذر من التناقض في التربية.. يشتت ويربك الأبناء
ربط محطة قطار الحرمين بخدمة نقل الحافلات بجدة
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال جاوة

الرئيسية

 /

محليات

 /

ما يحدث الآن مجرد مقدمات فقط.. ماذا سيحدث في النصف الشمالي من المملكة؟

ما يحدث الآن مجرد مقدمات فقط.. ماذا سيحدث في النصف الشمالي من المملكة؟

ما يحدث الآن مجرد مقدمات فقط.. ماذا سيحدث في النصف الشمالي من المملكة؟
١٢:٢٥:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قال د. زياد الجهني خبير المناخ، إن ما يحدث الآن من هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، مجرد مقدمات فقط.

وأضاف “الجهني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليقًا على صورة خريطة الأمطار التي سقطت على كافة أنحاء المملكة، أن النصف الشمالي من المملكة موعود بخيرات واسعة – بمشيئة الله- و الأنظار تتجه نحو غرب المملكة حسب آخر تحديثات النماذج المناخية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

كما توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
الارصاد الجهني خبير مناخ طقس المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 18 متقدماً للوظائف التعليمية للمطابقة

بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 18 متقدماً للوظائف التعليمية للمطابقة

٠٤:٢٥ م، الأربعاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧
«العمل» تؤكد: مكاتب الاستقدام مسؤولة عن استقبال العاملة المنزلية بالمطار

«العمل» تؤكد: مكاتب الاستقدام مسؤولة عن استقبال العاملة المنزلية بالمطار

٠٥:١٨ م، الجمعة، ٠٥ يوليو ٢٠١٩
طائرة ثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي من المملكة لمساعدة منكوبي انفجار بيروت (صور)

طائرة ثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي من المملكة لمساعدة منكوبي انفجار بيروت (صور)

٠٢:٠٧ م، السبت، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٠
القبض على عصابة حاولت السطو على صراف آلي بالعيينة

القبض على عصابة حاولت السطو على صراف آلي بالعيينة

٠٦:٤٠ م، الجمعة، ٢٥ مايو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *