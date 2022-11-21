أخصائية نفسية تحذر من التناقض في التربية.. يشتت ويربك الأبناء

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حذرت الأخصائية نفسية د. ساره البابطين من طريقة خاطئة في تربية الأبناء يقع فيها بعض الوالدين وأولياء الأمور دون قصد.

وقالت البابطين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يؤمن كل والد بنهج معين في التربيه و قد يكون راسخ لديه و ثابت، وقد يكون أحد الوالدين صارما والآخر متهاونا و متساهلا !”.

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وأضافت سارة البابطين “قد يتسبب هذا الاختلاف في الأسلوب التربوي للأبناء بالارتباك بشأن ماهو الصحيح والغير صحيح وقد يبدأ بالتلاعب على والديه، أو النفور من الوالد المتشدد وعدم احترامه!”.

وأكدت د. سارة البابطين على أهمية اتفاق الوالدين على منهج تربوي واحد ، موضحة أن التربية عملية مشتركة بين الوالدين.

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