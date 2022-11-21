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«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)
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«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)

«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)

«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)
١٢:١٦:٥٤ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، شجارا واسعا، نشب بين شبان في مدينة كيرلا بالهند، تطور إلى عراك بالأيدي والعصي والأسلحة.

مشجعو الارجنتين والبرازيل

ونقل رواد السوشيال ميديا عبر موقع تويتر، مقطع فيديو، لمشاجرة بين المئات من مشجعي المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني بعد مشادة كلامية عند أحد المقابر فتطور الوضع إلى ضرب بالأيدي والعصي وتجمع حشد أكبر زاد من حدة القتال الذي تسبب بسقوط بعض الجرحى.

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إيران تشتعل بعد مباراة كرة قدم

هتف المحتجون الإيرانيون، اليوم، بعد انتهاء مباراة ‎إيران وإنجلترا، ضمن منافسات كأس العالم “مونديال قطر 2022، بـ”الموت لخامنئي”.

الموت للجمهورية الخاسرة

وانتهت المباراة بـ6 مقابل هدفين لصالح إنجلترا، في حين هتف مواطنون في حي “شهر زيبا” من داخل منازلهم بـ”الموت للجمهورية الخاسرة بـ6 أهداف”.

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الهند مشاجرة بين شبان هنود مشجعو البرازيل والأرجنتين مونديال قطر 2022

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