الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
واتساب يتيح ميزة تحويل الدردشات والصور إلى جهات الاتصال (فيديو)
ما يحدث الآن مجرد مقدمات فقط.. ماذا سيحدث في النصف الشمالي من المملكة؟
«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)
«الصحة العالمية»: 300 عالم يفحصون مسببات وباء دولي خطير
أخصائية نفسية تحذر من التناقض في التربية.. يشتت ويربك الأبناء
ربط محطة قطار الحرمين بخدمة نقل الحافلات بجدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال جاوة

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال جاوة

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال جاوة
١١:٣٠:٤٨ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “

اقرأ أيضًا:

المملكة تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا حكومة وشعبا إثر زلزال جاوة

كما  بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.

الكلمات الدلالية:
اندونيسيا خادم الحرمين زلزال ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
محافظ مؤسسة النقد: اقتصاد المملكة قادر على مواجهة انخفاض أسعار النفط

محافظ مؤسسة النقد: اقتصاد المملكة قادر على مواجهة انخفاض أسعار النفط

١٠:٢٨ م، الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠١٥
جازان.. السيطرة على انبعاث دخان محدود بطوارئ مستشفى «أبو عريش»

جازان.. السيطرة على انبعاث دخان محدود بطوارئ مستشفى «أبو عريش»

٠٢:٤٨ ص، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
سماع دوي انفجار خارج البرلمان البريطاني وإصابة 12 جراء إطلاق نار

سماع دوي انفجار خارج البرلمان البريطاني وإصابة 12 جراء إطلاق نار

٠٦:٠٥ م، الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠١٧
لا تتنازل عنها.. «وازرة التجارة»: 3 أشياء من حقك عند شرائك سيارة جديدة

لا تتنازل عنها.. «وازرة التجارة»: 3 أشياء من حقك عند شرائك سيارة جديدة

٠٩:٢٣ م، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *