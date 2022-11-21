الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ما يحدث الآن مجرد مقدمات فقط.. ماذا سيحدث في النصف الشمالي من المملكة؟
«إنها منتنة».. شبان هنود يتشاجرون بسبب البرازيل والأرجنتين (فيديو)
«الصحة العالمية»: 300 عالم يفحصون مسببات وباء دولي خطير
أخصائية نفسية تحذر من التناقض في التربية.. يشتت ويربك الأبناء
ربط محطة قطار الحرمين بخدمة نقل الحافلات بجدة
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال جاوة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أكثر من 100 وظيفة.. «رعاية» تعلن حاجتها لعشرات الموظفين

أكثر من 100 وظيفة.. «رعاية» تعلن حاجتها لعشرات الموظفين

أكثر من 100 وظيفة.. «رعاية» تعلن حاجتها لعشرات الموظفين
١١:٢٨:٤٥ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد خدمة المرضى.

صيدلي.

موظف HR.

استشاري طب الأورام.

المسجل الجراحة العامة.

أخصائي تحسين الجودة.

فني CSSD.

طبيب أسنان عام.

استشاري الأنف والأذن والحنجرة.

مسجل أول الطب الباطني.

مسجل أمراض النساء والتوليد.

استشاري جراحة السمنة.

ممرضة معلمة.

موظف أول للتوظيف المحلي.

كاتب الموافقة الطبية.

مشرف مورد.

موظف موارد بشرية أول.

منسق التدريب.

محلل المناقصات والعقود.

تقني القلب والأوعية الدموية.

أخصائي جودة أول.

منسق التدريب.

الممرضة الرئيسية.

المدقق السريري – مريض خارجي.

مدير عيادة العناية بالجمال.

ممرضة العناية بالجروح.

إرشادات طبية.

معالج فيزيائي.

أخصائي علاج وظيفي.

أخصائي صدى.

اخصائي تسويق الكتروني.

أخصائية تغذية علاجية.

منسق.

مدير الخدمات المساعدة.

المدقق السريري – في المريض.

منسق حساب المريض.

منسق المطالبات.

محاسب عام الأستاذ.

منسق رعاية المرضى.

مدير صحة المنزل.

منسق خدمات المرضى.

مدير المنطقة.

الممرضة المسؤولة.

مشرف الإيرادات والمصروفات.

محاسب رواتب.

وظائف أخرى متعددة ..

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية رعاية فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة أم القرى تنظم الملتقى القرآني الثالث

جامعة أم القرى تنظم الملتقى القرآني الثالث

٠٦:٤١ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥
القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة بعسير.. والكشف عن العقوبة المتوقعة

القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة بعسير.. والكشف عن العقوبة المتوقعة

٠١:٤٥ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
فاينايشال تايمز: السعودية تبني أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم

فاينايشال تايمز: السعودية تبني أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم

١٠:٤٥ م، الأثنين، ١٦ فبراير ٢٠١٥
على غرار فيسبوك وتويتر.. «إنستجرام» تُغيِّر طريقة عرض المنشورات لتحسين التصفح

على غرار فيسبوك وتويتر.. «إنستجرام» تُغيِّر طريقة عرض المنشورات لتحسين التصفح

٠٩:٠٦ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *