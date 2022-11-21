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إسقاط مسيرات الحوثي وإصابة منصة النفط.. «الدفاع اليمنية» تكشف تفاصيل هجوم ميناء الضبة
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مليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي

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إسقاط مسيرات الحوثي وإصابة منصة النفط.. «الدفاع اليمنية» تكشف تفاصيل هجوم ميناء الضبة

إسقاط مسيرات الحوثي وإصابة منصة النفط.. «الدفاع اليمنية» تكشف تفاصيل هجوم ميناء الضبة

إسقاط مسيرات الحوثي وإصابة منصة النفط.. «الدفاع اليمنية» تكشف تفاصيل هجوم ميناء الضبة
١١:١٩:٥٨ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزراة الدفاع اليمنية، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المعادية للحوثيين في ميناء الضبة النفطي بحضرموت.

وتابعت، أن إحداها أصابت منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها.

وكانت ميليشيا الحوثي، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف ميناء الضبة النفطي في اليمن.

وأعلنت وسائل إعلامية يمنية،أن مسيَّرة حوثية استهدفت ميناء الضبة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت عصر اليوم، مبينة أن الهجوم تزامن مع وصول سفينة يونانية لتحميل النفط من الميناء المدني.

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مليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بالقرب من مربط السفينة الراسية وأدى الى تدميرها، مبينة أن السلطات أغلقت الميناء والطرق المؤدية له عقب الهجوم الإرهاب الحوثي، فيما غادرت السفينة الميناء فوراً.

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اسقاط مسيرة اليمن مسيرات حوثية ميناء الضبة وزارة الدفاع اليمنية

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