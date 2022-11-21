مليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت ميليشيا الحوثي، مسؤوليتها عن هجوم استهدف ميناء الضبة النفطي في اليمن.

وكانت وسائل إعلامية يمنية،أعلنت أن مسيَّرة حوثية استهدفت ميناء الضبة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت عصر اليوم، مبينة أن الهجوم تزامن مع وصول سفينة يونانية لتحميل النفط من الميناء المدني، وبحسب المصدر فقد غادرت السفينة الميناء دون تحميل.

اقرأ أيضًا:

رئيس وزراء اليمن: استهداف الحوثي للموانئ يعصف بجهود السلام

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بالقرب من مربط السفينة الراسية وأدى الى تدميرها، مبينة أن السلطات أغلقت الميناء والطرق المؤدية له عقب الهجوم الإرهاب الحوثي، فيما غادرت السفينة الميناء فوراً.