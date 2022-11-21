الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي
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مليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي

مليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي

مليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي
١١:٠٥:٣٧ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت ميليشيا الحوثي،  مسؤوليتها عن هجوم استهدف ميناء الضبة النفطي في اليمن.

وكانت وسائل إعلامية يمنية،أعلنت أن مسيَّرة حوثية استهدفت ميناء الضبة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت عصر اليوم، مبينة أن الهجوم تزامن مع وصول سفينة يونانية لتحميل النفط من الميناء المدني، وبحسب المصدر فقد غادرت السفينة الميناء دون تحميل.

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وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بالقرب من مربط السفينة الراسية وأدى الى تدميرها، مبينة أن السلطات أغلقت الميناء والطرق المؤدية له عقب الهجوم الإرهاب الحوثي، فيما غادرت السفينة الميناء فوراً.

الكلمات الدلالية:
ارهاب الحوثي اليمن مليشا الحوثي ميناء الضبة النفطي

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