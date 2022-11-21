وفاة الشيخ محمد عابد السندي إمام وخطيب مسجد قباء سابقًا

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توفى مساء الإثنين، الشيخ محمد عابد السندي إمام وخطيب مسجد قباء سابقا، والذي أمّ المصلين في صلاة التراويح والقيام بالمسجد النبوي الشريف قبل سنوات قليلة.

ونعى الآلاف من المغردين الشيخ الراحل، فيما سيجري تشييع جثمانه بعد الصلاة عليه غدا الثلاثاء في المسجد النبوي الشريف، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله تعالى الجنة.

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ونشر أ. د عبد القيوم عبد الغفور السندي على “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله بعد مغرب اليوم الاثنين (٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ) إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ محمد عابد محمد كامل السندي. وقد أمّ المصلين في صلاة التراويح والقيام بالمسجد النبوي الشريف عام1410هـ. وقام بتدريس القرآن الكريم والتفسير بالمسجد النبوي منذ عام1407هـ إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

انتقل الى رحمة الله الشيخ محمد عابد السندي إمام #مسجد_قباء والمدرس بدار الحديث #المدينة سابقًا. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. — أخبار منطقة المدينة المنورة 🇸🇦 (@News_Almadinah) November 21, 2022