الهيئة العامة للطيران المدني تعلن وظائف شاغرة بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني توفر 3 وظائف إدارية شاغرة في مقرها بالرياض للرجال والنساء حملة البكالوريوس.

المسميات الوظيفية

– مدير المخاطر

– كبير أخصائي الحوكمة والالتزام

– مدير استمرارية الأعمال

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الهندسة الصناعية

– نظم المعلومات الإدارية

– إدارة المخاطر

– علوم طيران

– القانون

– الأنظمة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.

– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.

– بدل نقل.

– مكافأة شهر رمضان.

– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/4/27هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: gkalgadi@gaca.gov.sa مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.