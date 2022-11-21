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الهيئة العامة للطيران المدني تعلن وظائف شاغرة بالرياض
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الهيئة العامة للطيران المدني تعلن وظائف شاغرة بالرياض

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن وظائف شاغرة بالرياض

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن وظائف شاغرة بالرياض
١١:٢٢:٣٢ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني توفر 3 وظائف إدارية شاغرة في مقرها بالرياض للرجال والنساء حملة البكالوريوس.

المسميات الوظيفية 

– مدير المخاطر
– كبير أخصائي الحوكمة والالتزام
– مدير استمرارية الأعمال

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الهندسة الصناعية
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة المخاطر
– علوم طيران
– القانون
– الأنظمة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.
– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.
– بدل نقل.
– مكافأة شهر رمضان.
– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/4/27هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: gkalgadi@gaca.gov.sa مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

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الرياض الهيئة العامة للطيران المدني حملة البكالوريوس وظائف شاغرة

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