الهيئة العامة للطيران المدني تعلن وظائف شاغرة بالرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني توفر 3 وظائف إدارية شاغرة في مقرها بالرياض للرجال والنساء حملة البكالوريوس.
المسميات الوظيفية
– مدير المخاطر
– كبير أخصائي الحوكمة والالتزام
– مدير استمرارية الأعمال
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الهندسة الصناعية
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة المخاطر
– علوم طيران
– القانون
– الأنظمة
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
المزايا:
– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.
– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.
– بدل نقل.
– مكافأة شهر رمضان.
– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/4/27هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: gkalgadi@gaca.gov.sa مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.