«مات طفلي البكر بين ذراعي».. ماسك يثير الجدل بتغريدة مفاجئة

تواصل- فريق التحرير:

أثار رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موجة جدل وتكهنات بين متابعيه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، برد على سؤال لأحد المغردين بشكل غامض.

وطرح أحد المتابعين لـ ماسك سؤالًا، بشأن إمكانية إعادة حساب مقدم البرامج وصاحب نظريات المؤامرة، الأمريكي أليكس جونز، فجاء رد مالك المنصة الجديد، قائلًا: “مات طفلي البكر بين ذراعي”.

وتابع ماسك :” شعرت بنبض قلبه الأخير، لا أرحم أي شخص يستخدم موت الأطفال لتحقيق مكاسب أو سياسة أو شهرة”، حيث تسببت التغريدة في موجة جدل بين متابعيه.

كانت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن مصادر مطلعة أن “إيلون ماسك خطط لبدء تسريح موظفي “تويتر”، وطلب بعض المديرين شطب قوائم الموظفين”.

وكتبت الصحيفة أن “تسريح العمال على تويتر سيستمر حتى الأول من نوفمبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتلقى فيه الموظفون منحا للأسهم كجزء من تعويضاتهم”، مشيرة إلى أن هذا سيسمح لماسك بتجنب التكاليف الإضافية.

وكان إيلون ماسك، صدم الجميع بأول قرار له داخل الشركة، حيث فصل الموظفة التي حظرت حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

قرار صادم لـ «ماسك» ضد الموظفة التي حظرت «ترامب» من تويتر على الهواء

جاء ذلك خلال بث إذاعي على الهواء مباشرة استضافه، ومعه الموظفة التي أغلقت حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أعلن مباشرة أنها مطرودة.

فيما كانت تتحدث موظفة الشركة، لتقول :نعترف بأننا فشلنا من ناحيتين، فقاطعها ماسك بالقول: الفشل ينتج عنه عقوبة كبيرة، أنت مطرودة، لتظهر علامات الاستغراب على المذيع المستضيف، فيما صدمت الموظفة من القرار.

My firstborn child died in my arms. I felt his last heartbeat.

I have no mercy for anyone who would use the deaths of children for gain, politics or fame.

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022