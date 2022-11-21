الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«مات طفلي البكر بين ذراعي».. ماسك يثير الجدل بتغريدة مفاجئة
تجربة علمية داخل مدرسة ابتدائية تنتهي بكارثة في هذه الدولة
خبراء ينصحون بعدم تثبيت ويندوز 11.. تعرف على الأسباب
الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع وترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»
سالت على إثرها الأودية والشعاب.. الأمطار تتواصل على الباحة
تحذير عاجل.. تغييرات غير طبيعية في أدمغة المتعافين من كورونا

الرئيسية

 /

تقنية

 /

«مات طفلي البكر بين ذراعي».. ماسك يثير الجدل بتغريدة مفاجئة

«مات طفلي البكر بين ذراعي».. ماسك يثير الجدل بتغريدة مفاجئة

«مات طفلي البكر بين ذراعي».. ماسك يثير الجدل بتغريدة مفاجئة
١٠:٥٠:٥٧ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

 

أثار رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موجة جدل وتكهنات بين متابعيه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، برد على سؤال لأحد المغردين بشكل غامض.

 

وطرح أحد المتابعين لـ ماسك سؤالًا، بشأن إمكانية إعادة حساب مقدم البرامج وصاحب نظريات المؤامرة، الأمريكي أليكس جونز، فجاء رد مالك المنصة الجديد، قائلًا: “مات طفلي البكر بين ذراعي”.

 

وتابع ماسك :” شعرت بنبض قلبه الأخير، لا أرحم أي شخص يستخدم موت الأطفال لتحقيق مكاسب أو سياسة أو شهرة”، حيث تسببت التغريدة في موجة جدل بين متابعيه.

 

كانت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن مصادر مطلعة أن “إيلون ماسك خطط لبدء تسريح موظفي “تويتر”، وطلب بعض المديرين شطب قوائم الموظفين”.

وكتبت الصحيفة أن “تسريح العمال على تويتر سيستمر حتى الأول من نوفمبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتلقى فيه الموظفون منحا للأسهم كجزء من تعويضاتهم”، مشيرة إلى أن هذا سيسمح لماسك بتجنب التكاليف الإضافية.

وكان إيلون ماسك، صدم الجميع بأول قرار له داخل الشركة، حيث فصل الموظفة التي حظرت حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

اقرأ ايضًا:

قرار صادم لـ «ماسك» ضد الموظفة التي حظرت «ترامب» من تويتر على الهواء

جاء ذلك خلال بث إذاعي على الهواء مباشرة استضافه، ومعه الموظفة التي أغلقت حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أعلن مباشرة أنها مطرودة.

فيما كانت تتحدث موظفة الشركة، لتقول :نعترف بأننا فشلنا من ناحيتين، فقاطعها ماسك بالقول: الفشل ينتج عنه عقوبة كبيرة، أنت مطرودة، لتظهر علامات الاستغراب على المذيع المستضيف، فيما صدمت الموظفة من القرار.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تويتر رجل أعمال امريكي منصة تويتر

مواد ذات صلة

المزيد
خبير تقني يُحذر من رسالة احتيالية يتم تداولها عبر واتساب

خبير تقني يُحذر من رسالة احتيالية يتم تداولها عبر واتساب

٠٥:٠٥ م، الخميس، ١٣ سبتمبر ٢٠١٨
قبل الشراء.. مقارنة شاملة بين إمكانيات «جالاكسي S8» «وآيفون 8»

قبل الشراء.. مقارنة شاملة بين إمكانيات «جالاكسي S8» «وآيفون 8»

٠٤:٢١ م، الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠١٧
بلاك بيري تطرح هاتفها الجديد «BBC100-1» في إندونيسيا

بلاك بيري تطرح هاتفها الجديد «BBC100-1» في إندونيسيا

٠٣:٣٨ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦
تعرَّف على أسرار «خرائط جوجل»

تعرَّف على أسرار «خرائط جوجل»

١١:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *