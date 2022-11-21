الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجِّه بعلاج شقيقين يعانيان من الشلل الدماغي

تواصل – واس:

وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الشؤون الصحية بالمنطقة باستكمال علاج شقيقين يعانيان من الشلل الدماغي.

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حالة الشقيقن الصحية

والشابان هما: هاشم بن صالح الشريف ١٦ سنة، الذي يعاني من متلازمة هليير، وشلل دماغي وشلل كامل، ويعيش على الأكسجين، وشقيقته فاطمة بنت صالح الشريف ٨ سنوات، التي تعاني من شلل دماغي وتسبب لها بشلل نصفي.

ووجه سموِّه خلال زيارة إلى منزلهما اليوم في محافظة طريف، باستكمال علاج الشقيقين في أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة في علاج حالتيهما وتقديم كل الرعاية لهما؛ لضمان تحسن حالتهما الصحية.