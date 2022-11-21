وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية
محلل تقارير
المسؤوليات
المسؤوليات
- يتلقى التعيينات أو يقيم المعلومات يؤدي إلى تطوير أفكار التقرير
- جمع البيانات والتحقق منها إلى نمط التقرير المحدد ومعايير التنسيق باستخدام نظام دعم القرار .
- يساعد في معالجة نهاية العام والأرشفة / التطهير .
- يوفر دعم المستخدم والتدريب للمستخدمين الجدد لنظام دعم القرار .
- يحافظ على التحكم ويغير وصول المستخدم حسب التعليمات.
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- دعم الإدارة في التقييم المالي لمختلف المشاريع والمبادرات وأداء الإدارات .
- مسؤول عن تجميع البيانات التاريخية بطريقة تسهل على موظف مركز التكلفة فهم متطلبات تقدير الأداء للمستقبل
- يوفر المساعدة الأساسية للمستخدمين النهائيين في الوصول إلى المعلومات وتطويرها وتنظيمها من قواعد البيانات ذات الصلة . إعداد بطاقة الأداء المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية على أساس دوري . تاريخ محتوى موقع الويب وتنسيقه لكل من Bu d g eti n g & Financial R e p orti n g _ د ه ع الفن.
- يحافظ على نظام حفظ مناسب لجميع الوثائق المرجعية في منطقة المسؤولية .التوفيق بين السجلات وقواعد البيانات والتقارير والتحقق من دقة البيانات .
- يساعد في تطوير دليل عملية إعداد التقارير المالية وتحديث سياسات وإجراءات القسم .
يشارك في خطة تحسين الجودة الذاتية والمستشفى المفضل.
المؤهلات والخبرة
- مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في المحاسبة ، أو أي تخصص آخر ذي صلة.
- مطلوب سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير ، أو ثلاث (3) سنوات بدرجة البكالوريوس.
رابط التقديم:
وللتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا)
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