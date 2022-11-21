الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
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وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
١١:١٧:٥٨ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية

محلل تقارير
المسؤوليات 
  •  يتلقى التعيينات أو يقيم المعلومات يؤدي إلى تطوير أفكار التقرير
  •  جمع البيانات والتحقق منها إلى نمط التقرير المحدد ومعايير التنسيق باستخدام نظام دعم القرار .
  • يساعد في معالجة نهاية العام والأرشفة / التطهير .
  • يوفر دعم المستخدم والتدريب للمستخدمين الجدد لنظام دعم القرار .
  • يحافظ على التحكم ويغير وصول المستخدم حسب التعليمات.
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  • دعم الإدارة في التقييم المالي لمختلف المشاريع والمبادرات وأداء الإدارات .
  • مسؤول عن تجميع البيانات التاريخية بطريقة تسهل على موظف مركز التكلفة فهم متطلبات تقدير الأداء للمستقبل
  •  يوفر المساعدة الأساسية للمستخدمين النهائيين في الوصول إلى المعلومات وتطويرها وتنظيمها من قواعد البيانات ذات الصلة . إعداد بطاقة الأداء المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية على أساس دوري . تاريخ محتوى موقع الويب وتنسيقه لكل من Bu d g eti n g & Financial R e p orti n g _ د ه ع الفن.
  •  يحافظ على نظام حفظ مناسب لجميع الوثائق المرجعية في منطقة المسؤولية .التوفيق بين السجلات وقواعد البيانات والتقارير والتحقق من دقة البيانات .
  •  يساعد في تطوير دليل عملية إعداد التقارير المالية وتحديث سياسات وإجراءات القسم .
يشارك في خطة تحسين الجودة الذاتية والمستشفى المفضل.
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في المحاسبة ، أو أي تخصص آخر ذي صلة.
  • مطلوب سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير ، أو ثلاث (3) سنوات بدرجة البكالوريوس.

رابط التقديم:

وللتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
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