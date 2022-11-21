«شؤون المسجد الحرام»: جاهزية قصوى لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين

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أوصى مجلس شؤون المسجد الحرام بالجاهزية القصوى لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين.

جاء ذلك خلال جتماع عقده مساعد الرئيس العام، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، تطرق إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

جدول الأعمال

وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم العمرة لهذا العام ١٤٤٤هـ ، والذي عقد لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام .

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جودة الخدمات المقدمة

وأوضح المحيميد أن هذه الاجتماعات تأتي بدعم وحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشيراً إلى دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد لموسم إجازة الفصل الدراسي الأول وأبرز الاقتراحات والاستفسارات والمهام المتعلقة بالمسجد الحرام خلال موسم العمرة ، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- والرامية لمواكبة الرؤية (٢٠٣٠).