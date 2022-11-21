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إيرانيون يهتفون «الموت لخامنئي» عقب هزيمة منتخب بلادهم في كأس العالم (فيديو)
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إيرانيون يهتفون «الموت لخامنئي» عقب هزيمة منتخب بلادهم في كأس العالم (فيديو)

إيرانيون يهتفون «الموت لخامنئي» عقب هزيمة منتخب بلادهم في كأس العالم (فيديو)

إيرانيون يهتفون «الموت لخامنئي» عقب هزيمة منتخب بلادهم في كأس العالم (فيديو)
١١:٢٥:٠٢ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هتف المحتجون الإيرانيون، اليوم، بعد انتهاء مباراة ‎إيران وإنجلترا، ضمن منافسات كأس العالم “مونديال قطر 2022، بـ”الموت لخامنئي”.

الموت للجمهورية الخاسرة

وانتهت المباراة بـ6 مقابل هدفين لصالح إنجلترا، في حين هتف مواطنون في حي “شهر زيبا” من داخل منازلهم بـ”الموت للجمهورية الخاسرة بـ6 أهداف”.

ونقلت “إيران إنترنتشيونال” أن المشجعين الإيرانيين في الدوحة، هتفوا بعد المباراة مع إنجلترا: “الموت لخامنئي”

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لاعبو إيران يرفضون أداء النشيد الوطني في أولى مبارياتهم بالمونديال

شباب أحياء طهران تدعو للاحتجاج 

وتواصلت الاحتجاجات في المدن الإيرانية، فيما أصدرت مجموعة “شباب أحياء طهران”، بيانا جديدا أشارت فيه إلى القمع الدموي في مدينتي بيرانشهر وجوانرود، غربي ‎إيران، ودعت  المواطنين للنزول إلى الشوارع.

النشيد الوطني الإيراني

وفي إشارة واضحة إلى رفضهم القمع الحكومي للاحتجاجات الشعبية المشتعلة منذ أسابيع، امتنع لاعبو منتخب إيران، ترديد النشيد الوطني قبل انطلاق مباراتهم اليوم أمام إنجلترا في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

مقتل 13 محتجا في كردستان إيران 

وكشفت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان اليوم، عن مقتل 13 محتجًا برصاص الأمن الإيراني بمدن عدة في كردستان إيران.

ووفق «إيران إنترناشيونال»، فقد توفي مهران توانا، الملاكم الإيراني «29 عامًا»، من أهالي مدينة فومن، شمالي البلاد، بعد إصابته برصاص القوات القمعية خلال احتجاجات الأيام الماضية في مدينة «صومعه سرا»، حيث أفادت مصادر محلية بأن رصاصة أصابت صدر مهران.

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احتجاجات إيران كأس العالم مونديال قطر مباراة إيران وانجلترا مجموعة شباب أحياء طهران محتجون إيرانيون

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