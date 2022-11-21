مع حلول الشتاء.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو (فيديو)

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مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، يحتاج مرضى الربو لاستخدام البخاخ، للحد من مشاكل الجهاز التنفسي.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي أوضحت من خلاله الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو على النحو التالي:

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– رج البخاخ جيدا

– افتح الغطاء

– إطلاق زفير طويل وإخراج الهواء من الرئتين

– وضع البخاخ في الفم وإغلاقه بلطف

– الضغط على البخاخ

– حفظ النفس داخل الرئة لمدة 10 ثواني

– بعدها يتم إخراج الهواء ببط والتنفس بشكل طبيعي

وفي حالة الحاجة إلى أكثر من بخة من بخاخ الربو يفضل الانتظار لمدة 30 ثانية ثم كرر نفس الطريقة السابقة.

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