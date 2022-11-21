الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مع حلول الشتاء.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو (فيديو)
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله.. رابط التقديم
متفوقة على «جوجل».. «سامسونج» العلامة التجارية الأفضل في العالم
رؤيا تدل على عدم صلاح الزوجة هل يطلقها الزوج؟.. «الخثلان» يجيب
توجيه عاجل من رئيس وزراء العراق بشأن مزاعم التعذيب بسجن مطار المثنى (فيديو)
المملكة ترحب بالقرار المعتمد لحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مع حلول الشتاء.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو (فيديو)

مع حلول الشتاء.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو (فيديو)

مع حلول الشتاء.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو (فيديو)
٠٩:٤٠:٥١ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، يحتاج مرضى الربو لاستخدام البخاخ، للحد من مشاكل الجهاز التنفسي.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي أوضحت من خلاله الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو على النحو التالي:

اقرأ أيضا:

هل يجوز البقاء في العمل الربوي حتى إيجاد غيره؟

– رج البخاخ جيدا

– افتح الغطاء

– إطلاق زفير طويل وإخراج الهواء من الرئتين

– وضع البخاخ في الفم وإغلاقه بلطف

– الضغط على البخاخ

– حفظ النفس داخل الرئة لمدة 10 ثواني

– بعدها يتم إخراج الهواء ببط والتنفس بشكل طبيعي

وفي حالة الحاجة إلى أكثر من بخة من بخاخ الربو يفضل الانتظار لمدة 30 ثانية ثم كرر نفس الطريقة السابقة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: هذا هو الاستخدام الصحيح لبخاخ الربو للأطفال

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الربو الشتاء الصحة بخاخ الربو طريقة استخدام بخاخ الربو فصل الشتاء وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
إغلاق طريق «نجران- أبها» بسبب تساقط الصخور

إغلاق طريق «نجران- أبها» بسبب تساقط الصخور

١١:٢٠ م، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠١٧
دولة أوروبية تُقرر طرد ممثل السفارة الروسية وتطالبه بمغادرة البلاد

دولة أوروبية تُقرر طرد ممثل السفارة الروسية وتطالبه بمغادرة البلاد

١٢:٠٠ ص، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
السودان يدعو مصر للتفاوض المباشر حول «حلايب وشلاتين» أو اللجوء للتحكيم الدولي

السودان يدعو مصر للتفاوض المباشر حول «حلايب وشلاتين» أو اللجوء للتحكيم الدولي

٠٩:٤٨ م، الأحد، ١٧ أبريل ٢٠١٦
«الشيوخ الأمريكي» يرفض «فيتو» أوباما لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»

«الشيوخ الأمريكي» يرفض «فيتو» أوباما لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»

٠٨:٢١ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *