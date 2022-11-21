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وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله.. رابط التقديم

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله.. رابط التقديم

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله.. رابط التقديم
٠٩:٤٠:٢٥ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف  شاغرة لحملة البكالريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :

المسمى الوظيفي:

أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية

مدير إنتاج الفيديو

مدير الاتصالات الاستراتيجية

مخطط تنظيم الطلاب

مسؤول ما قبل الجائزة

أخصائي أول للمنح والعقود

أخصائي تقني ، مجهر بصري

عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني

أخصائي أوقيانوغرافيا

مدير محفظة التكنولوجيا

ضابط اتصال الصناعة بالمركز

وغيرها

حول كاوست :

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) هي جامعة بحثية دولية على مستوى الدراسات العليا مكرسة لإلهام عصر جديد من الإنجازات العلمية في المملكة والمنطقة وحول العالم كمؤسسة مستقلة قائمة على الجدارة.

إن هيكل المصفوفة الرائد في جامعة الملك عبدالله للأقسام الأكاديمية ومراكز البحوث متعددة التخصصات يمكّن كبار الباحثين من جميع أنحاء العالم ومن جميع الثقافات من العمل معًا لحل المشكلات العلمية والتكنولوجية الصعبة.

تدعم شبكات البحث والتعليم العالمية في جامعة الملك عبدالله المواهب المتنوعة ، سواء في الحرم الجامعي أو في الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة الأخرى ، من خلال اتفاقيات البحث التعاوني ، والمنح ، وبرامج المنح الدراسية للطلاب. جامعة الملك عبدالله ، مفتوحة لكل من الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم ، يحكمها مجلس أمناء مستقل ومستديم. تم افتتاح الحرم الجامعي الأساسي ، الذي يقع على مساحة تزيد عن 36 مليون متر مربع على البحر الأحمر في ثول بالمملكة العربية السعودية ، في 23 سبتمبر 2009.

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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