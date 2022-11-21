متفوقة على «جوجل».. «سامسونج» العلامة التجارية الأفضل في العالم

تواصل – وكالات:

تجاوزت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، شركة جوجل الأمريكية عملاقا التكنولوجيا، في الحصول على لقب أفضل علامة تجارية في العالم في استطلاع أجرته شركة أبحاث السوق البريطانية (يوجوف).

وفي التصنيف العالمي لأفضل العلامات التجارية للشركة لعام 2022، الذي صدر الأحد، سجلت سامسونج 127 نقطة، متفوقة على جوجل الفائزة العام الماضي، التي سجلت 106. واحتلت منصة مشاركة الفيديوهات يوتيوب المرتبة الثالثة برصيد 85 نقطة.

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العلامات التجارية الأفضل في العالم

وفي المراكز العشرة الأولى، حصلت نتفليكس على 59 نقطة، وعملاق التجارة الإلكترونية شوبي 51 نقطة، وخدمة الرسائل الفورية واتساب على 50 نقطة، وشركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات 41 نقطة، بالإضافة إلى ماركة المنتجات المنزلية الأمريكية كولجيت، وصانع السيارات الألماني مرسيدس.

فيما تراجعت العلامات التجارية الرياضية أديداس ونايكي من قائمة العشرة الأوائل.

معايير تقييم العلامات التجارية

واستندت نتائج الاستطلاع إلى تقييم العلامات التجارية المختلفة من حيث الجودة والقيمة والرضا وتعليقات العملاء والسمعة عبر 38 سوقًا.

وتصدرت سامسونج الاستطلاع في أربعة من تلك الأسواق: كوريا الجنوبية وهولندا وفيتنام وأيرلندا. واحتلت المرتبة الثانية في المملكة المتحدة، والمرتبة الخامسة في فرنسا والسادسة في الولايات المتحدة.

وكانت أكبر صانع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم ضمن أفضل 10 أسواق في 19 سوقًا.

وحققت سامسونج ومقرها سيول ارتفاعًا ثابتًا، حيث احتلت المركز الرابع في 2019 و 2020 ، وتقدمت إلى المركز الثاني في عام 2021 ثم احتلت المركز الأول هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، وضعت شركة الاستشارات العالمية علامة سامسونج في المرتبة الخامسة في تصنيف علامتها التجارية العالمية لعام 2022 بقيمة 87.7 مليار دولار، خلف آبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل.

قال سيو يونج جو، أستاذ الأعمال في جامعة سوكميونج النسائية لوكالة (يو بي آي): “يبدو أن الدول المنخرطة في جهود شبيهة بالحرب لتأمين أشباه الموصلات خلال السنوات القليلة الماضية قد أفادت شركة سامسونج فيما يتعلق بشعبية العلامة التجارية”.

وأضاف: “يبقى أن نرى ما إذا كانت قوة علامتها التجارية يمكن أن تستمر في التفوق على جوجل بمجرد اختفاء مشكلة نقص الرقائق”.