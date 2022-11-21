زيلينسكي يوجه خطابا شديد اللهجة إلى «الناتو»

تواصل – فريق التحرير:

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، حلق شمال الأطلنطي الناتو على التصدي لمهمة حماية المواقع النووية في بلاده.

حماية من التخريب الروسي

وقال زيلينسكي، في خطاب ألقاه عبر الفيديو أمام الجمعية البرلمانية للناتو في مدريد، إن على الدول الأعضاء ضمان حماية المحطات النووية في بلاده من “التخريب الروسي”، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا:

وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية

«زيلينسكي» لقمة العشرين: حان الوقت لإنهاء الحرب الروسية المدمرة في أوكرانيا

أكبر محطة نووية في أوروبا

وأورد زيلينسكي: نحتاج جميعا لضمان الحماية من التخريب الروسي للمرافق النووية.”، بحسب ما نقلت رويترز.

و دعاالرئيس الأوكراني، الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

انفجارات قوية في زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن انفجارات قوية وقعت أمس، في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية.

وأكدت في بيان لها، أنها ترفض استهداف محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا وتدعو إلى التوقف فورًا.

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف المحطة

فيما اتهمت الهيئة المشغّلة للطاقة الأوكرانية القوات الروسية بقصف محطة زابوروجيا النووية.