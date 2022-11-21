المياه الوطنية توضح آلية معرفة تكاليف المقابل المالي لـ«الصرف الصحي»
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت شركة المياه الوطنية، طريقة وآلية معرفة تكاليف المقابل المالي لخدمة الصرف الصحي.
جاء ذلك في رد من الشركة عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن طريقة معرفة المقابل المالي لخدمة الصرف.
وأجابت الشركة بقولها إنه يمكن الاطلاع على تكاليف المقابل المالي لخدمة الصرف الصحي تفضل بزيارة الرابط التالي (اضغط هنا).
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وفي وقت سابق، وجهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة لجميع العملاء للوقاية من مشاكل هدر المياه.
وقالت المياه الوطنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن إغلاق المحبس.. إجراء مؤقت يحفظ المياه من الهدر”.
وينصح الخبراء في حالة السفر أو مغادرة المنزل بإغلاق كافة محابس المياه داخل وخارج المنزل للحد من التسربات وهدر المياه.
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أيضا كشفت شركة المياه الوطنية، عن أسباب ارتفاع فواتير المياه، كما وجهت نصائح مهمة لترشيد الاستهلاك، والحد من استهلاك الفاتورة.
– إما ارتفاع بالاستهلاك
– أو تسربات داخلية
وأضافت شركة المياه الوطنية “لذلك ننصح بالكشف على العقار والتأكد من عدم وجود تسربات واستخدام أدوات الترشيد للحد من ارتفاع الفاتورة”.
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حياك الله أخوي عراك ,,
لاطلاع على تكاليف المقابل المالي لخدمة الصرف الصحي تفضل بزيارة الرابط التالي
https://t.co/s8L8L3PtoL
طاب يومك.
— العناية بالعملاء (@NWCcare) November 21, 2022