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رؤيا تدل على عدم صلاح الزوجة هل يطلقها الزوج؟.. «الخثلان» يجيب
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رؤيا تدل على عدم صلاح الزوجة هل يطلقها الزوج؟.. «الخثلان» يجيب

رؤيا تدل على عدم صلاح الزوجة هل يطلقها الزوج؟.. «الخثلان» يجيب

رؤيا تدل على عدم صلاح الزوجة هل يطلقها الزوج؟.. «الخثلان» يجيب
٠٩:٣٢:١٩ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هل إذا ظهر للمُعبّر أن الرؤيا تدل على عدم صلاح الزوجة فهل يوجه الزوج بطلاقها؟، سؤال أجاب عليه الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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الرؤيا لا تفيد القطع

وقال الخثلان في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”: الرؤيا لا تفيد القطع، بل تفيد الظن، وإن المعبر مهما كان حازقًا قد يخطئ، وإن القول لهذا الزوج بأن يغير عتبة بابه، لابد من أمر مقطوع به، وليس من أمر مقطوع به هنا، ولذلك عليه أن يذكره، بأن يهتم بإصلاح البيت، والتربية والإصلاح”.

واستدرك: “ولكن لايذكر ما يتعلق بالزوجة، لأنه لايوجد شيء يقطع به، وهذه كلها مهما كان تبقى ظنًا، وربما يدخل الشيطان فيها قد على شكل حلم، ويعرضها على شكل رؤيا من أجل الإيقاع بين الزوجين”.

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الشيطان يفسد العلاقة بين الزوجين

واستشهد بالحديث الصحيح الذي جاء فيه “إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ علَى الماءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَراياهُ، فأدْناهُمْ منه مَنْزِلَةً أعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: فَعَلْتُ كَذا وكَذا، فيَقولُ: ما صَنَعْتَ شيئًا، قالَ ثُمَّ يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: ما تَرَكْتُهُ حتَّى فَرَّقْتُ بيْنَهُ وبيْنَ امْرَأَتِهِ، قالَ: فيُدْنِيهِ منه ويقولُ: نِعْمَ أنْتَ”.

وقال الخثلان إن “هذا يدل على الحرص الشديد من جانب الشيطان على إيقاع الفرقة بين الزوجين، لأنه يعلم المفاسد العظيمة المترتبة على ذلك، أحيانًا قد يدخل فيها الشيطان بطريقة لا يستشعر بها الإنسان ولا المعبر، لذلك أرى أن المعبر لا يقول له الكلام بصيغة مباشرة، وإنما يوجه له النصائح والإرشادات للاهتمام بأسرته وبيته”.

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الدكتور سعد الخثلان الطلاق تفسير الرؤى رؤيا تدل على عدم صلاح الزوجة

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