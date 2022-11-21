ما هي مهمة المركبة أوريون على القمر.. ناسا توضح

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قال هوارد هو، رئيس برنامج المركبة الفضائية القمرية أوريون التابع للوكالة الأمريكية ناسا، إن رواد الفضاء يمكن أن يكونوا نشيطين على القمر لفترات قبل عام 2030، مع وجود احتمالات للعيش فيه.

نقطة إرسال منتظمة

وأوضح المسؤول في ناسا، أن برنامج مهمة “أرتيميس 1″، هو “نقطة انطلاق نحو إرسال أطقم منتظمة إلى القمر، للبقاء لفترات أطول”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف “إنها الخطوة الأولى التي نتخذها لاستكشاف الفضاء العميق على المدى الطويل، ليس فقط للولايات المتحدة ولكن من أجل العالم”.

سنعود إلى القمر

وأكد هو: “سنعود إلى القمر. نحن نعمل من أجل برنامج مستدام وهذه هي الوسيلة التي ستحمل الأشخاص الذين سيعيدوننا إلى القمر مرة أخرى”

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صاروخ أرتيميس نقطة البداية

وتحدث هو عن صاروخ أرتميس الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وانطلق من منصة الإطلاق 39B في مركز كينيدي للفضاء، في 16 نوفمبر الجاري، بعد سلسلة من التأخيرات بسبب الأعطال الفنية والأعاصير.



وتعد الرحلة هي الأولى بعد 50 عاما، بعد أن صعدت بعثة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة بـ ناسا NASA، في رحلة إلى القمر، في ديسمبر من عام 1972، للمرة الأخيرة، عندما سافر رائد الفضاء الأمريكي، يوجين سيرنان، قائدا لبعثة “أبولو 17”.