Stc للاتصالات تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات : (الإدارية المالية : القانونية، الفنية، التقنية، الهندسية، و غيرها) وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم.

المسميات الوظيفية

1 قيادة الشراكات العالمية ومحلل التحالفات الاستراتيجية

2 محلل كفاءة الأعمال الأول

3. أخصائي شؤون لجان مكتب المدير العام

.4 مشرف الحوكمة الفرعية

5 مشرف للأمن السيبراني

6 مدیر حسابات كبار

.7 مشرف تطوير المؤسسة

8 مشرف اتصالات رقمية

9. مشرف تسويق

10. محلل اتصالات رقمية أول

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وأوضحت الشركة مسميات وظيفية أخرى

.11 مشرف الرقابة المالية

12. أخصائي المحاسبة

13 محلل أول للرقابة المالية

14. اخصائي الرقابة المالية

15 كبير محللي الاتصالات الرقمية

16 مشرف مراقبة مالية

17. اخصائي محاسبه

18 . كبير محلل مراقبة مالية

19 مشرف محاسبة

20 مشرف تخطيط مالي

21 كبير محللي تخطيط مالي

22. أخصائي استمرارية الأعمال

.23 مشرف تجارب الموظفين

.24 مشرف المخاطر والالتزام للموارد البشرية

25 مشرف إدارة تغيير

26 كبير خبراء برنامج القادة الواعدين

27 مشرف إجراءات موارد بشرية

28. اخصائي التخطيط المالي للقوى العاملة

29. أخصائي استراتيجية القوى العاملة

30 مشرف التخطيط المالي للقوى العاملة

طريقة التقديم

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلا الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم : ( هنا ).