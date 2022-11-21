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رئيس رقباء القوات المسلحة يستقبل نظيره الأمريكي (صور)
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رئيس رقباء القوات المسلحة يستقبل نظيره الأمريكي (صور)

رئيس رقباء القوات المسلحة يستقبل نظيره الأمريكي (صور)

رئيس رقباء القوات المسلحة يستقبل نظيره الأمريكي (صور)
٠٧:٤٨:٥٢ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استقبل رئيس رقباء القوات المسلحة أحمد بن حمد المطيري، نظيره رئيس رقباء القيادة المركزية الأمريكية ديريك والتر.

ونشر حساب وزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من اللقاء، مشيرًا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير ضباط الصف والجنود.

كانت  وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز،أطلقت مشروع نظام الموارد المركزي “تميّز”، ومشروع مركز بيانات “ERP” والخدمات التقنية المشتركة المقدمة من خلاله.

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وحضر إطلاق المشروع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومدير الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب، وعدد من كبار قادة أفرع القوات المسلحة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا اخبار السعودية رئيس رقباء القوات المسلحة وزارة الدفاع

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