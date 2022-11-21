الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا حكومة وشعبا إثر زلزال جاوة
رئيس رقباء القوات المسلحة يستقبل نظيره الأمريكي (صور)
4 خطوات لاسترداد الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD
ملايين الدولارات.. وفد من النيابة الكويتية إلى سويسرا وبريطانيا لإعادة أموال «الرجعان» المختلسة
الخضير يشرح قول أهل العلمِ: «قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته»
بايدن يعلن حالة الطواريء في نيويورك.. ما الأمر؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

4 خطوات لاسترداد الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD

4 خطوات لاسترداد الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD

4 خطوات لاسترداد الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD
٠٧:٤٠:٥٥ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي طريقة استعادة الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD.

وقال السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا واجهتكم مشكلة في حجب تطبيق TOD ممكن استرداد المبلغ بهذه الطريقة بسهولة:

اقرأ أيضا:

واتساب يعمل على ميزة لقفل التطبيق.. تعرف عليها

1- سجل الدخول باستخدام Apple id الخاص بك وكلمة السر

2- نختار نوع المشكلة

3- اختر a chid-minor made purchase without permeission

4- خلال 90 يوم تختار البرنامج اللي تم الشراء فيه وبعدها تقدم الطلب وسيوف يأتيك الرد عبد 24 ساعة إلى 48 ساعة

اقرأ أيضا:

عقاب جديد يطال نظام الملالي.. «جوجل بلاي» يحذف تطبيقات إيرانية

الكلمات الدلالية:
TOD الأموال تطبيق TOD عبدالله السبيعي

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الحرس الوطني: شبابنا ليسوا بحاجة للتجنيد الإجباري

وزير الحرس الوطني: شبابنا ليسوا بحاجة للتجنيد الإجباري

٠٤:١٤ م، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦
مجلس الأمة الكويتي يرفض بالأغلبية اعتذار «دشتي» عن الحضور ويعتبره مستقيلاً (فيديو)

مجلس الأمة الكويتي يرفض بالأغلبية اعتذار «دشتي» عن الحضور ويعتبره مستقيلاً (فيديو)

١١:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٩ مارس ٢٠١٦
«تحفيظ الرياض» تطلق «وقف القرآن» بمكة.. صدقة جارية عن «الحمودي»

«تحفيظ الرياض» تطلق «وقف القرآن» بمكة.. صدقة جارية عن «الحمودي»

٠٦:٤٦ م، الثلاثاء، ١٥ ديسمبر ٢٠١٥
موظفو شركة «سعودي أوجيه» يشتكون تأخر الرواتب لـ7 أشهر.. و«العمل» تلتزم الصمت

موظفو شركة «سعودي أوجيه» يشتكون تأخر الرواتب لـ7 أشهر.. و«العمل» تلتزم الصمت

٠٢:٢٣ م، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *