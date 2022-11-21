4 خطوات لاسترداد الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD
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أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي طريقة استعادة الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD.
وقال السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا واجهتكم مشكلة في حجب تطبيق TOD ممكن استرداد المبلغ بهذه الطريقة بسهولة:
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1- سجل الدخول باستخدام Apple id الخاص بك وكلمة السر
2- نختار نوع المشكلة
3- اختر a chid-minor made purchase without permeission
4- خلال 90 يوم تختار البرنامج اللي تم الشراء فيه وبعدها تقدم الطلب وسيوف يأتيك الرد عبد 24 ساعة إلى 48 ساعة
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صبحكم الله بالخير
اذا وجهتكم مشكلة في حجب تطبيق TOD ممكن إسترداد المبلغ بهذه الطريقة . https://t.co/5tI6RG5Vzp
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 21, 2022