المملكة تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا حكومة وشعبا إثر زلزال جاوة

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة الغربية، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

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20 قتيلاً و 300 جريح جراء الزلزال الذي ضرب إندونيسيا

تعازي المملكة لجمهورية إندونيسيا

وقدمت الوزارة، تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية إندونيسيا، ولأسر وأقارب الضحايا في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم إندونيسيا بالأمن والاستقرار.

مصرع 20 وإصابة 300

وكانت أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم بينما أصيب 300 في زلزال ضرب منطقتي جاكرتا وجاوة.

عشرات ​القتلى​ والجرحى معظمهم نساء و​أطفال​

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ضرب ​زلزال​ عنيف بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب ​باكستان​، ليل الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عشرات ​القتلى​ والجرحى معظمهم من النساء و​الأطفال​.