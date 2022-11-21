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ملايين الدولارات.. وفد من النيابة الكويتية إلى سويسرا وبريطانيا لإعادة أموال «الرجعان» المختلسة
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ملايين الدولارات.. وفد من النيابة الكويتية إلى سويسرا وبريطانيا لإعادة أموال «الرجعان» المختلسة

ملايين الدولارات.. وفد من النيابة الكويتية إلى سويسرا وبريطانيا لإعادة أموال «الرجعان» المختلسة

ملايين الدولارات.. وفد من النيابة الكويتية إلى سويسرا وبريطانيا لإعادة أموال «الرجعان» المختلسة
٠٧:٣٩:٥٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن وفدا من النيابة العامة سيتوجه إلى سويسرا وبريطانيا، لمتابعة ملف استعادة أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.

وأفاد مصدر للصحيفة بأن وفدا من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، سيتابع ملف استعادة أموال الرجعان (توفي قبل حوالي الشهرين) المحجوز عليها حتى الآن بأحكام قضائية، وسيقوم بزيارة النائب العام والسلطات القضائية في تلك الدولتين.
وبيّن أن “الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الكويت في كلتا الدولتين وبنوكهما غير نهائية”.

وذكر المصدر، أن “إجراءات استرداد أموال الدولة لن تكون سهلة”، لافتا إلى أن “تراخي الحكومة في إتمام الاتفاقات مع البنوك المستعدة للتصالح وإغلاق الملف ستكون له آثار سلبية وخيمة على المال العام ويفتح باب المساءلة النيابية”.

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وكانت صحيفة “القبس” قد ذكرت في يناير الماضي، أن الكويت “كانت تستعد لرفع دعاوى جديدة ضد فهد الرجعان في سويسرا”.
والرجعان الذي توفي في سبتمبر الماضي عن 73 عاما في لندن التي يقيم فيها منذ سنوات، هو أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، خلال فترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

واستثمر الرجعان، الذي تولى منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 30 عاما، أموال الحكومة ومخصصات التقاعد وأصول قدرت قيمتها بـ70 مليار دولار أمريكي.

وفر الرجعان الى بريطانيا عام 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام 2017، وتشير وثائق الدعوى، إلى أنه “استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه عام 1984”.

الكلمات الدلالية:
استرداد أموال الكويت النيابة العامة سويسرا

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