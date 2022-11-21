«توكلنا» يدشن خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية

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دشن تطبيق “توكلنا”، خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

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الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

وتتضمن الخدمات الجديدة عبر التطبيق:

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور

-طلب تعديل مدد الاشتراك

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة ليكون.

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معرفة رقم المشترك في نظام التأمينات

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات أعلنت آلية وطريق معرفة رقم المشترك في نظام التأمينات بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية معرفة رمق المشترك.

وأشارت إلى أنه يمكن أيضا “طباعة شهادة بذلك، وفي حال لم تسجل حسابك سابقاً يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/Contributor_registration

وكان حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية تفاعل مع استفسار أحد المستفيدين، والذي قال فيه: “أنا حاليًا موظف حكومي ولدي مايقارب من 6 سنوات خدمة بالقطاع الخاص تم ضمها في وقت سابق بنظام تبادل المنافع”.

وتساءل المواطن قائلاً : هل أستطيع الآن وأنا على رأس العمل فك هذا الضم للخدمة وصرف مستحقات المدة؟!