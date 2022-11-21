الخضير يشرح قول أهل العلمِ: «قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته»

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، معنى قول أهل العلم قديما: قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته.

وقال الخضير: “قال تعالى: {ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون} [الأعراف: 9]، يَقُولُ أهلُ العلمِ: (قدْ خَابَ وخَسِرَ مَنْ غَلَبَتْ آحادُه عَشَراتِه)”.

المضاعفة في الحسنات

وأورد: :”وذلك أنه لا يُجْزَى بالسيئةِ إلَّا سيئةً واحدةً، وأنه يُجْزَى بالحسنةِ عَشْرَ أمثالِها إلى سَبْعِمائةِ ضِعْفٍ إلى أضْعافٍ كثيرةٍ، فإذا غلبت هذه السيئاتُ مع عَدَمِ المضاعَفَةِ على الحسناتِ مع المُضاعفاتِ الكثيرةِ، فلا شَكَّ أنَّ هذا خُسْرَانٌ”.

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ليست خسارة أموال

ولفت الشيخ الخضير إلى أن: “المسألةُ لَيْسَتْ خسارةَ أموالٍ تُعَوَّضُ أوْ لا تُعَوَّضُ، وإنَّما الخسارةُ الحقيقيةُ خسارةُ الدينِ التي يَتْبَعُها خسارةُ النفسِ والأهلِ”.

سنة النبي ﷺ

وأوضح الشيخ الخضير في وقت سابق، ردا على سؤال، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- «كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها»، فالنوم لا شك أنه قد يكون سببًا في تفويت الصلاة، إما تفويت الجماعة أو تفويت الوقت، ولا شك أنَّ هذا ليس بالسهل.