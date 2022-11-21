الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا حكومة وشعبا إثر زلزال جاوة
رئيس رقباء القوات المسلحة يستقبل نظيره الأمريكي (صور)
4 خطوات لاسترداد الأموال حال تعطل أو حجب تطبيق TOD
ملايين الدولارات.. وفد من النيابة الكويتية إلى سويسرا وبريطانيا لإعادة أموال «الرجعان» المختلسة
الخضير يشرح قول أهل العلمِ: «قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته»
بايدن يعلن حالة الطواريء في نيويورك.. ما الأمر؟

الرئيسية

 /

منوعات

 /

الخضير يشرح قول أهل العلمِ: «قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته»

الخضير يشرح قول أهل العلمِ: «قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته»

الخضير يشرح قول أهل العلمِ: «قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته»
٠٧:٢٦:١٧ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، معنى قول أهل العلم قديما: قد خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته.

وقال الخضير: “قال تعالى: {ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون} [الأعراف: 9]، يَقُولُ أهلُ العلمِ: (قدْ خَابَ وخَسِرَ مَنْ غَلَبَتْ آحادُه عَشَراتِه)”.

المضاعفة في الحسنات 

وأورد: :”وذلك أنه لا يُجْزَى بالسيئةِ إلَّا سيئةً واحدةً، وأنه يُجْزَى بالحسنةِ عَشْرَ أمثالِها إلى سَبْعِمائةِ ضِعْفٍ إلى أضْعافٍ كثيرةٍ، فإذا غلبت هذه السيئاتُ مع عَدَمِ المضاعَفَةِ على الحسناتِ مع المُضاعفاتِ الكثيرةِ، فلا شَكَّ أنَّ هذا خُسْرَانٌ”.

اقرأ أيضا:

امرأة تسأل: زوجي دائم القول «عليّ الحرام».. الشيخ الخضير يوضح حكمه

ليست خسارة أموال 

ولفت الشيخ الخضير إلى أن: “المسألةُ لَيْسَتْ خسارةَ أموالٍ تُعَوَّضُ أوْ لا تُعَوَّضُ، وإنَّما الخسارةُ الحقيقيةُ خسارةُ الدينِ التي يَتْبَعُها خسارةُ النفسِ والأهلِ”.

سنة النبي ﷺ

وأوضح الشيخ الخضير في وقت سابق، ردا على سؤال، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- «كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها»، فالنوم لا شك أنه قد يكون سببًا في تفويت الصلاة، إما تفويت الجماعة أو تفويت الوقت، ولا شك أنَّ هذا ليس بالسهل.

الكلمات الدلالية:
الشيخ عبدالكريم الخضير علماء الدين فتوى مضاعفة الحسنات

مواد ذات صلة

المزيد
مشهد مرعب.. كاميرات مراقبة ترصد سقوط لوحة إعلانية على عجوز

مشهد مرعب.. كاميرات مراقبة ترصد سقوط لوحة إعلانية على عجوز

٠٩:٢٤ م، الأربعاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
“الأمهات السعوديات”.. الأكثر “صحة وسعادة” بين العرب

“الأمهات السعوديات”.. الأكثر “صحة وسعادة” بين العرب

٠٧:١١ م، الجمعة، ٣٠ مايو ٢٠١٤
هل يمكن استخدام زيت القير بديلاً لزيت المحرك في السيارة؟

هل يمكن استخدام زيت القير بديلاً لزيت المحرك في السيارة؟

٠٢:٠١ ص، الخميس، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠
العثور على 20 مليون دولار مخبأة في سرير داخل شقة

العثور على 20 مليون دولار مخبأة في سرير داخل شقة

٠٣:٠٤ م، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *