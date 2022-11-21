بايدن يعلن حالة الطواريء في نيويورك.. ما الأمر؟

تواصل- واس:

أعلنَ الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، حالةَ الطوارئ في ولاية نيويورك بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الثلجية التي بدأت في 18 نوفمبر 2022.

وأفاد البيتُ الأبيضُ في بيان اليوم بأن الرئيس الأمريكي وجَّه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA بالتنسيق عبر الحكومة الفيدرالية لدعم الاستعدادات الحكومية والمحلية لمواجهة العواصف.

كما أمر بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة استعداداً للتأثيرات المحتملة، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب العواصف.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في حدوث فوضى في أجزاء من ولاية نيويورك شمال شرقي الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، أن العاصفة أدت بالفعل إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار بافالو الدولي بالإضافة إلى إغلاق طرق وحظر قيادة السيارات في غرب الولاية.

وقال مسؤول المقاطعة مارك بولونكارز على موقع تويتر إن شخصين توفيا بسبب مشاكل في القلب أثناء قيامهما بإزالة الثلوج في بلدة إيري.

وفي ولاية إنديانا غربي نيويورك تعرض سائق مركبة إزالة الجليد لحادث مميت يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي).

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن الثلوج تساقطت في مدينة أورشارد بارك جنوب بافالو بارتفاع أكثر من 60ر1 متر مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وقال بولونكارز إنه تم إعلان حالة الطوارئ في أجزاء من الولاية. وحذرت السلطات وخبراء الطقس من هبوب عاصفة شديدة الخطورة.

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