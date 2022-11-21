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ملك البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة
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ملك البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة

ملك البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة

ملك البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة
٠٦:٤٢:٣٧ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقالة الحكومة، اليوم الإثنين، وكلّف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة.

وقدمت الحكومة استقالتها بموجب المادة 33 من دستور البحرين التي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي.

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بدء المشاورات لاختيار الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة

ونشرت وكالة أنباء البحرين، نص رسالة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقبوله بتكليف الحكومة الجديدة، قال فيها إنه سوف يبدأ المشاورات لاختيار الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة، على أن يعرضها بدوره على ملك البلاد.

ويأتي هذا بعد الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الذي يتألف من 40 مقعدًا، وتنافس فيها أكثر من 330 مرشحًا للفوز بـ40 مقعدا في المجلس الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني منذ وفاة والده في مارس 1999.

وتعد هذه ثالث انتخابات في البلد البالغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة منذ أحداث العام 2011.

وأظهرت النتائج تغييرًا كبيرًا في تركيبة البرلمان بلغ نسبة 82 في المائة بوصول 33 نائبًا جديدًا في البرلمان.

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المستقلون يسيطرون على البرلمان

وواصل المستقلون السيطرة على البرلمان بوصول 36 نائبًا مستقلاً للبرلمان يشكلون 90 في المائة من أعضائه، في مقابل وصول 4 أعضاء للجمعيات السياسية فقط.

وتعد هذه أول انتخابات يتم إجراؤها بعد تولي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئاسة الوزراء قبل عامين.

وجرت جميع الانتخابات السابقة في البحرين أثناء ترؤس الحكومة من قبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي وافته المنية في نوفمبر 2020.

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